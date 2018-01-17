تمديد اعتقال عهد التميمي..فارس: هذه التهم المتوقع توجيهها لها

تمديد اعتقال عهد التميمي..فارس: هذه التهم المتوقع توجيهها لها
خاص دنيا الوطن
قال مدير نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن محكمة الاحتلال مددت اعتقال عهد التميمي لحين استكمال الاجراءات، مبيناً أنه قبل أن تنجز لائحة الاتهام، يكون هناك محاكم للتمديد لاستكمال كل ملفات القضية.

وأكد فارس في حديثه لـ"دنيا الوطن"، أن المقصود بالاجراءات "هو الشيك المفتوح" أي تمدد المحاكمة لحين صياغة لائحة الاتهام، وبعد صدورها يتم تحديد جلسة لقراءة الائحة، ثم المرافعة عليها.

وأوضح قدورة أن التهم التي تلاحق الفتاة عهد التميمي هي اعاقة عمل الجيش الاسرائيلي، والقاء الحجارة، والمشاركة في المظاهرات الممنوعة، وهذه التهم تتراوح ما بين عقوبة الحد الأدنى والأقصى وبينهم مناورة واسعة، وربما ستحاكم لعدة أشهر أو ما يقارب العام، وربما يتخطى العام.


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