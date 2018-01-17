اشتية: الرئيس سيدعو وزراء الخارجية الأوربيين للاعتراف بدولة فلسطين

اشتية: الرئيس سيدعو وزراء الخارجية الأوربيين للاعتراف بدولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، اليوم: إن الرئيس عباس، سيدعو وزراء الخارجية الأوروبيين في الاجتماع المنوي عقده في وقت لاحق هذا الشهر للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أهمية خلق منهج سياسي جديد لإنهاء الاحتلال، يستند على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع اشتية بوفد برلمان أسباني يضم ممثلين عن الأحزاب السياسية الإسبانية، داعياً أسبانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم توجه الدول الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضح اشتية أن الإدارة الأمريكية تبنت الرواية الإسرائيلية واليهودية تجاه القدس، وكذلك الأمر تجاه اللاجئين الفلسطينيين عقب قرارها تقليص نصف مساعداتها المقدمة لـ (أونروا) في محاولة لشطب الرواية الفلسطينية تجاه إجبار 90 ألف مواطن فلسطيني على الهجرة عام 1948.

وأكد اشتية أن إسرائيل ومن خلفها الإدارة الأمريكية الحالية تسعى إلى استدامة الاتفاقات المرحلية والمؤقتة، وفرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني.

وأضاف: أن اجتماع المجلس المركزي حسم المرحلة الانتقالية، نحو تجسيد الدولة الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على ارضه سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً.

وأوضح اشتية: أن المصالحة الفلسطينية على رأس أولويات القيادة الفلسطينية، آملاً تسريع إنجازها، وتذليل كافة العقبات أمامها وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتوفير حياة كريمة له.

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