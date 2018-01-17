صرف المخصصات النقدية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية الأحد المقبل

صرف المخصصات النقدية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية الأحد المقبل
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التنمية الاجتماعية إبراهيم الشاعر، اليوم الأربعاء، إن الوزارة، ستباشر بصرف المخصصات النقدية للمستفيدين والمستحقين يوم الأحد الموافق 21-1-2018 في جميع محافظات الوطن.

وأكد الشاعر، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الوزارة تسعى بكل إمكاناتها للالتزام بصرف المستحقات في الوقت المحدد، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والاجتماعية، تجاه الفقراء من أبناء شعبنا، مشيراً إلى أن التأخير خارج عن إرادة الوزارة.

وأضاف: أن برنامج التحويلات النقدية، يستهدف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، والأسر المهمشة التي تقع بين خطي الفقر الوطني، والشديد، وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة، أو المسنين، أو الأيتام، أو أصحاب الأمراض المزمنة، أو أسر ترأسها نساء، مبيناً أن هذه الدفعة تُقدم كل ثلاثة أشهر.

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