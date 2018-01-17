وزير الخارجية الأمريكي يسعى لإصلاح ما أفسده ترامب

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع دول إفريقيا، في محاولة لرأب الصدع الذي أحدثه وصف الرئيس دونالد ترامب المهين.



وقال تيلرسون، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز)، إن لدى الولايات المتحدة علاقات إيجابية جداً مع الدول الإفريقية، وهناك تعاون في عدد من القضايا في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن قادتهم يعرفون أن الولايات المتحدة تريد مواصلة تطوير هذه الشراكة.



وأعرب تيلرسون عن أمله في أن "تكون دول إفريقيا راغبة أيضاً بذلك".