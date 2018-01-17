محافظة رام الله ترفع حالة التأهب استعداداً للمنخفض المتوقع

محافظة رام الله ترفع حالة التأهب استعداداً للمنخفض المتوقع
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
عقدت محافظة رام الله والبيرة اليوم اجتماعاً لمجلس الطوارئ ضم كافة المؤسسات والبلديات والأجهزة الأمنية الشريكة في أسرة عمل المحافظة، حيث أعلنت المحافظ د. ليلى غنام رفع حالة التأهب استعداداً للمنخفض المتوقع، مبينة أن الإستعداد المسبق سواء أكان المنخفض يشمل ثلوج أو أمطار كثيفة يهدف لتذليل العقبات وتعزيز التكاملية خدمة للمواطن.

وبينت غنام أن مجلس طوارئ المحافظة منعقد بشكل دائم وعلى مدار العام بمتابعات لحظية لكافة التفاصيل وبمسؤولية عالية من كافة الشركاء، إلا أن المجلس يرفع حالة التأهب والجاهزية بشكل مسبق حرصا على ضبط ايقاع العمل تفاديا لأي أضرار.

وشكرت المحافظ الطواقم العاملة بالميدان من كافة المؤسسات، مشيرة أنهم يستحقون الإشادة والتقدير خصوصا وأنهم يعملون في كافة الظروف بانتماء وحرص كبيرين.

وبين العقيد مأمون العمور مدير الدفاع المدني في المحافظة أن خطة الدفاع المدني ضمن حلقات عمل المحافظة مكتملة، لافتا إلى جملة من الإستعدادات والإجراءات الإستباقية التي تم اتخاذها.

وجرى التأكيد على شبكة اتصال لاسلكي مشترك بين كافة الشركاء للتعاون في كافة الحالات ضمن غرفة عمليات مشتركة، متمنين جميعا أن يمر الموسم بسلام ودون أي أضرار، مطالبين المواطن باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة واتباع اجراءات السلامة العامة بما يتعلق بوسائل التدفئة تحديدا.

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