الحمد الله يبحث مع البنك الدولي دعم مشاريع تنموية

الحمد الله يبحث مع البنك الدولي دعم مشاريع تنموية
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، مع وفد من البنك الدولي برئاسة ممثلة البنك الدولي في فلسطين مارينا ويس، سبل دعم عدد من المشاريع التنموية في فلسطين، للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل للمواطنين.

وشدد الحمد الله على ضرورة دعم مشاريع الطاقة الشمسية والمياه خاصة في قطاع غزة، بالإضافة الى الاستثمار في المناطق المسماة (ج)، لا سيما في قطاعات الإسكان والزراعة، مشيراً إلى أهمية استمرار البنك الدولي في دعم فلسطين والمشاريع التنموية فيها.

واستعرض رئيس الوزراء، تطور الأداء الحكومي رغم انخفاض نسبة المساعدات الدولية لفلسطين، بالإضافة إلى المعيقات التي تواجه عمل الحكومة بسبب انخفاض نسبة التمويل للمشاريع المقدمة، كما بحث مع الوفد تداعيات خفض المساعدات الأمريكية لـ (أونروا)، وسياسة الإدارة الأمريكية تجاه الفلسطينيين، لا سيما المساس بحقوقهم الثابتة، والتي أقرتها الشرعية الدولية.

وثمن الحمد الله جهود البنك الدولي، واستمراره في دعم فلسطين، والعمل إلى جانب الحكومة في تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية.


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