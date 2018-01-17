كهرباء غزة: لا زيادات.. وهذا الجدول المعمول به حالياً





وأكد ثابت، أنهم يتسلمون من الخطوط الإسرائيلية (120) ميجاوات، بينما تعمل الخطوط المصرية بقدرة (19) ميجاوات بسبب تخفيض قدرة خط غزة 2 لمدة ساعتين من الآن.





وبين، أن مجموع الطاقة المتوفرة اليوم (164) ميجاوات تقريباً، وأن احتياج القطاع (500) ميجاوات تقريباً، بينما يبلغ عجز الطاقة قرابة (336) ميجاوات.





ودعت شركة الكهرباء جميع المواطنين والفعاليات الوطنية المختلفة إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل تعميم ثقافة الالتزام بدفع الفاتورة الشهرية، وحث غير الملتزمين على تصويب أوضاعهم في الشركة بشكل عاجل، حيث إن مسؤولية تحسين خدمة التيار الكهربائي هي مسؤولية جماعية.



قال مدير العلاقات العامة بشركة الكهرباء بغزة، محمد ثابت: إن الجدول المعمول به حالياً هو ست ساعات وصل مقابل 12 انقطاع.