مسؤول إيران: لن نسمح بالتدخل الخارجي في برنامجنا الصاروخي

رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن إيران لن تسمح لأي بلد بالتدخل في شؤونها الداخلية، وسياساتها الدفاعية خاصة البرنامج الصاروخي، لافتاً إلى أن سياسة بلاده تجاه البرنامج الدفاعي الصاروخي واضحة بالكامل وتعرفها باقي الدول.



وأوضح قاسمي، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لن تسمح لأي بلد بالتدخل في شؤونها الداخلية وسياساتها الدفاعية، لاسيما برنامجها الصاروخي.



وأضاف قاسمي: "سياسة ومواقف إيران تجاه البرنامج الدفاعي الصاروخي للبلاد واضحة بالكامل، وباقي الدول تعلم جيداً موقفنا من هذا الشأن، قد أعلنا مراراً أن برنامج إيران الصاروخي، يحمل طابعا دفاعياً وردعياً، وليس ضد أي بلد".