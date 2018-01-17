وزير أمريكي يحدد مواصفات المهاجرين للولايات المتحدة

وزير أمريكي يحدد مواصفات المهاجرين للولايات المتحدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، على ضرورة إعادة إصلاح نظام الهجرة؛ ليكون انتقائياً، ويسمح فقط لأصحاب الخبارات والمهارات بالهجرة إلى الولايات المتحدة.

وقال الوزير الأمريكي، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم): "عندما نستقبل الناس في بلادنا، يجب علينا أن نتعامل مثل كندا، أي نُقيم المهاجرين لنتأكد من أنهم سيلتزمون بالقانون، ولن يشكلوا تهديداً، وأن لديهم مستوى تعليمياً كافياً، ومهارات لازمة للنجاح في أمريكا".

وتساءل وزير العدل: "ما الجدوى إذا سمحنا بدخول شخص غير متعلم في بلده، وليس لديه أي مهارات"، مشدداً على ضرورة أن تمتنع الولايات المتحدة عن قرعة منح التأشيرة لدخول الولايات المتحدة، كونها "غير مناسبة وعبثية".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، سنت قانوناً سنة 1990 حول برنامج (هجرة التنوع) حيث يتم توفير 55 ألف تأشيرة سنويًا بداية من عام 1995 في قرعة عشوائية بواسطة الحاسوب الآلي، ويهدف البرنامج إلى تنويع السكان المهاجرين من الدول ذات معدل الهجرة المنخفض للولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

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