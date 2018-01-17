مسؤول عسكري: الجبهة الداخلية في إسرائيل ليست مُنظمة

رام الله - دنيا الوطن

أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: أن العميد يوسي باينهورن، مدير إدارة المراقبة في وزارة الأمن، قال خلال مداولات في الكنيست حول الجبهة الداخلية، أنه "منذ حرب لبنان الثانية، تحدثنا عن تنظيم الجبهة الداخلية؛ هناك عدد كبير من الهيئات ذات الصلاحيات المختلفة، والمشكلة الرئيسية هي الصلة بينها، وهناك العديد من القرارات الحكومية المتعلقة بتنظيم الجبهة الداخلية، لكنها لم تنفذ ببساطة.



وأضاف العميد: أوصينا بتعزيز السلطات المحلية بمنظومات الطوارئ، ولكن هذا لم يتم، كما أوصينا بميزانية مخصصة لرد المكاتب الحكومية في حالات الطوارئ، وهذا لم يحدث أيضاً، وأوصينا بإعداد خطة متعددة السنوات، وصادقت عليها الحكومة لكنه لم يتم دفع الخطة بعد"، مشدداً على أنه "حتى اليوم يمكننا القول إننا لم نفعل ما فيه الكفاية".



في المقابل قال مدير اللجنة التوجيهية الحكومية للتأهب للزلازل، أمير ياهف، خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، امس، حول موضوع التأهب للزلازل: إن "هناك فرصة بنسبة 100٪ لحدوث زلزال في إسرائيل، هذه مسألة وقت فقط. نحن نستعد لتضرر آلاف المباني وإصابة وموت آلاف الناس، وفي السنوات الأخيرة تعاملنا مع الثغرات في المعايير القائمة المتعلقة بتعزيز المباني. لقد انتهينا مؤخرا من كتابة معيار إسرائيلي سيكون ملائماً لكل مبنى في إسرائيل، وهذا يعني أن خطة تاما 38 سوف تتكيف معه أيضاً".



وأضاف: "مرحلة التنفيذ أمر بالغ الأهمية وتستغرق الكثير من الوقت- بناء وترتيب وتكييف المبنى لإصلاحه- قررنا أننا لا ننتظر المتاعب التي قد تنزل علينا، وإنما نستعد أيضاً لليوم التالي وللوقت الذي سنحتاج فيه إلى إعادة الإعمار".



وقال عضو الكنيست بيني بيغن، الذي كان يرأس اللجنة الوزارية المعنية بالتأهب للزلزال، إن "زلزالاً قوياً ومدمراً سيأتي. نحن لا نعرف المكان الدقيق، نحن نعرف المنطقة التي سيقع فيها، وهي على طول غور البحر الميت، نحن في حالة عدم يقين أساسي، وفهمنا في اللجنة الوزارية أننا بحاجة إلى إطار تأهب منسق".