تنظيمات يهودية أمريكية تطالب نتنياهو بوقف طرد طالبي اللجوء

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: ان تنظيمات يهودية رائدة في الولايات المتحدة، توجهت مؤخراً إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وطالبته بإعادة النظر في طرد طالبي اللجوء، واصفة سياسة الطرد بأنها "تتعارض مع القيم اليهودية المشتركة لنا جميعاً"، وحذرت من أنها قد تقود قسماً من المطرودين إلى حتفهم.



ويوم الاثنين الماضي، تسلم نتنياهو توجهاً من المدير العام للجمعية المناهضة للقذف والتشهير، إحدى أقدم التنظيمات اليهودية الأمريكية، التي تحارب اللاسامية والعنصرية، وكتب جونثان غرينبلات لنتنياهو إن "الطابع الذي يحيط بخطة الطرد، سيؤدي إلى آثار مدمرة لمجتمع اللاجئين في إسرائيل، ويخون قيمنا الأساسية، كيهود، يجمعنا المشترك".



كما كتب في رسالته إنه "يستدل من إفادات الأشخاص الذين أرسلتهم إسرائيل إلى دول أفريقية (غير بلدانهم الأصلية) تبين أنهم يجدون صعوبة في ضمان الأمن هناك، وأن قسماً منهم قرر المخاطرة بحياته والقيام برحلات خطيرة عبر مناطق الحرب في جنوب السودان وليبيا، في محاولة للعثور على مكان آمن، وقد غرق بعضهم في الطريق إلى أوروبا، وتم اعتقال آخرين وتعذيبهم والمتاجرة بهم من قبل تجار البشر".



وكان قادة الحركة الإصلاحية لليهود الأمريكيين، قد توجهوا بهذا الشأن إلى نتنياهو، أيضا، كما توجه إليه "المجلس الوطني للنساء اليهوديات" وعشرات الحاخامات الرياديين في الولايات المتحدة.