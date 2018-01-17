مسؤول إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: ان المسؤول السابق عن أرشيف الدولة، د. يعقوب لوزبيك، حذر من أن غالبية المواد المحتفظ بها في أرشيف الدولة "مغلقة ولن يتم فتحها ابداً"، وانتقد بشكل غير مسبوق جهات عديدة تمس بعمل الأرشيف، حسب أقواله، وفي مقدمتها الرقابة العسكرية.



وفي تقرير شديد اللهجة، نشره لوزبيك، أمس الأول الاثنين، لخص المشاكل التي تواجه أرشيف الدولة الخاضع لديوان رئيس الحكومة، والذي أداره خلال السنوات الأخيرة، وقال: "إسرائيل لا تعالج مواد الأرشيف كما يتوقع من دولة ديمقراطية". وقال إن غالبية المواد المحتفظ بها في الأرشيف لن يتم كشفها أبداً للجمهور، وأن النسبة القليلة المتبقية "سيتم فتحها وفق قيود غير معقولة"، وبدون أي رقابة عامة أو شفافية.



وهاجم لوزبيك "الدولة التي تستخدم ذريعة أمن الدولة لإخفاء مواد الأرشيف عن الجمهور، حتى تلك التي لا توجد أي صلة بينها وبين الأمن"، وكما نشر في السابق فإن الدولة غالبا ما تستخدم الذرائع الأمنية من أجل إخفاء مواد يمكن أن تحرجها، كالمس بحقوق الإنسان أو الأعمال التي جرت نيابة عن الدولة وباسمها، والتي لا تفاخر بها.



وكتب في تقريره "لا يجوز في بلد ديمقراطي إخفاء المعلومات فقط لأن من شأنها أن تحرج الدولة، هذا ممنوع لأن ممثلي إسرائيل- المنتخبين والمسؤولين والجنود والدبلوماسيين أو الجواسيس- يعملون باسم مواطني الدولة ومن أجلهم، ومن الواجب الديمقراطي الأساسي السماح للمواطنين بالتعبير عن رأيهم بشأن تصرفات ممثليهم".



وفي الوقت نفسه، يضيف، لن يتضرر أحد من كشف الحقيقة التاريخية، حتى الأحداث غير اللطيفة، في تاريخ الدولة، وقال: "لقد نجا المجتمع الإسرائيلي بشكل جيد- بل سيقول البعض إنه تعزز- من انهيار السرد بشأن هرب العرب أثناء حرب الاستقلال واستبداله في الثمانينات بصورة أكثر تعقيداً".



وقال لوزبيك: "إن الإسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب هنا وهناك، وإن الشاباك كان ضالعاً في جهاز التعليم في القطاع العربي، لقد عالجت إسرائيل مواطنيها العرب بطريقة لا تشرف دولة ديمقراطية (وغيرهم من المدنيين)، إذا كانت إسرائيل تقوم بأشياء ترفضها المحاكم في إسرائيل أو في العالم، فمن المناسب أن يعرف مواطنو الدولة هذا الأمر، ويقررون ما إذا تم ذلك بموافقتهم أم لا".



وخلص لوزبيك إلى أن "الكشف عن الحقائق بشأن السلوك هو شرط أساسي لوجود مجتمع ديمقراطي، وليس خطراً يجب منعه بواسطة منع المعلومات".



وفي هذا السياق، هاجم لوزبيك أيضاً مدة فترة التقييد على نشر الوثائق الأمنية، وتساءل "لماذا تم إغلاق الوثائق الأمنية لمدة 50 عاماً؟" وأشار، ضمن أمور أخرى، إلى محاضر اجتماعات اللجنة الوزارية المعنية بأمن الدولة في 1967، التي كشفت هذا العام بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لحرب الأيام الستة.



وأضاف: "أثناء القراءة، يمكن للمرء أن يتساءل: هل هناك شيء من الممكن لكشفه بعد مرور 40 عاماً، أو حتى 30، أن يضر بأمن الدولة؟ هذا مشكوك فيه ... هنا وهناك، يوجد على الأرجح فتات معلومات يصح التستر عليها، ولذلك يجري الفحص، ولكن لماذا يجب الانتظار لجيلين؟".



ويقترح لوزبيك إعادة النظر في تدخل الرقيب العسكري في أنشطة أرشيف الدولة، وقال "من المناسب إجراء نقاش عام حول فرضية كون الرقابة تتعلق بمواد حدثت منذ عقود".



واضاف "ان حقيقة قرار الدولة التي تتواجد في حالة صراع مستمر، فرض رقابة من أجل حماية المصالح التكتيكية الفورية هو أمر مؤسف، ولكن يمكن الدفاع عنه، تطبيق سلطة الرقابة على القضايا التي لا يمكن أن تشمل معياراً عسكرياً فورياً هو عمل لا مثيل له في العالم الديمقراطي".



ومع الإشارة الى إيجابيات عمل الأرشيف وكمية الملفات التي تم طلبها وكشفها، يحذر لوزبيك من ان ازدياد الاهتمام العام بأرشيف الدولة "أدى الى زيادة رفع السور الواقي امام فتح الملفات، ما يعني ان كثرة الاهتمام ادى الى تقليص الوصول" الى الملفات.



وقال لوزبيك انه من بين حوالي ثلاثة ملايين ملف محتفظ بها في ارشيف الدولة، تم فتح حوالي 550 ألف ملف فقط امام الجمهور، كما حذر من وجود تأخير يساوي "اكثر من 2000 سنة بشرية" في وتيرة مسح الوثائق وفتحها للجمهور.



كما توجد فجوة كبيرة في فتح ملفات ارشيف الجيش امام الجمهور، ومن بين مليون و145 الف ملف، يمكن فتحها للجمهور حسب القانون، تم فتح حوالي 50 ألف ملف فقط. وحذر لوزبيك من أن "وتيرة ازدياد الملفات أكبر بكثير من وتيرة فتحها"، وأضاف بأن الوضع أخطر من ذلك في تنظيمات الاستخبارات "وأمثالها" (يقصد الشاباك والموساد). فهناك "كل شيء مغلق" قال، وَأضاف: "في ظل هذا الوضع لا توجد أي فرصة لفتح غالبية مواد الأرشيف في يوم ما".