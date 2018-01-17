الجيش الإسرائيلي يوسع خطة لتهويد الجنود غير اليهود

الجيش الإسرائيلي يوسع خطة لتهويد الجنود غير اليهود
جنود الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: انه في إطار هدف زيادة عدد الجنود والجنديات، الذين يغيرون ديانتهم إلى اليهودية، في الجيش الإسرائيلي، أضاف الجيش خلال الشهر الأخير، دورات أخرى للتهود وغيّر برامجها، حيث يقدر الجيش أنه سيطرأ هذه السنة ارتفاع في عدد الجنود غير اليهود الذين سيعتنقون اليهودية.

وبدأ الجيش بتنظيم دورات التهود في عام 2001، لكن الحاخامية اليهودية الرئيسية، عارضت في حينه التهود في صفوف الجيش، لأن الأمر يخفف ويقصر إجراءات التهود مقارنة بإجراءات التهود المدني، ولكن رغم الصعوبات والمعارضة، إلا أن الجيش سيشير خلال الأسابيع المقبلة إلى وصول عدد الجنود الذين اعتنقوا اليهودية إلى عشرة آلاف جندي.

وفي ضوء قرار تعزيز دورات التهود، سيتم افتتاح 14 دورة بدلاً من تسع دورات، والسماح بإجراء دورات تهود في قواعد عسكرية مفتوحة، ونشر الدورات في مختلف أنحاء البلاد، لكي يتسنى الوصول إليها بشكل أكبر.

ولمنع تسرب الجنود من هذه الدورات، في ضوء البيانات التي أشارت إلى تسرب نسبة كبيرة خلال السنوات الماضية، قرر الجيش عدم تسريح الجنود المشاركين في الدورات خلال فترات العطلة، وفي سبيل اقناع الجنود باعتناق اليهودية، قرر الجيش إلزام كل الجنود غير اليهود على الوصول إلى لقاء يتم خلاله عرض مسألة التهود عليهم.

وقال مصدر عسكري: "إن الجنود ملزمون بالوصول إلى اللقاء، لكنه لا يتم إلزامهم بسماع المحاضرات، نجبرهم على الوصول أيضاً خشية ألا يحررهم الضباط، لكي يصلوا إلى الدورات".

ووفقاً لمعطيات الجيش، فإن حوالي 5000 جندي غير يهودي يخدمون في الجيش، وبين 2014 و2016 اعتنق في الحد المتوسط حوالي 850 جندياً الديانة اليهودية في إطار هذه الدورات، من بين 2500 -2600 مشارك في الدورات.

ولم يتم إحصاء معطيات العام 2017، لأن غالبية الجنود الذين يشاركون في الدورات لم ينهوها بعد، ويسود التقدير في الجيش أن المعطيات النهائية، ستشير إلى ارتفاع في عدد الجنود الذين اعتنقوا اليهودية في العام الماضي.

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