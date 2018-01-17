الناقلة النفطية الإيرانية تلوث بحر الصين الشرقي

رام الله - دنيا الوطن

أكدت هيئة المحيطات الصينية، أن بقعتين للنفط تبلغ مساحتهما نحو 109 كيلومترات مربعة، تشكلتا بعد غرق ناقلة النفط الإيرانية في بحر الصين الشرقي.



وجاء في بيان صدر عن الهيئة، أن موظفيها عثروا صباح أمس الثلاثاء على بعد كيلومترين من مكان الحادث على بقعة نفط واحدة يبلغ طولها تسعة كيلومترات، ويتراوح عرضها بين 50 و500 متر، أما البقعة الثانية فيبلغ طولها ستة كيلومترات وعرضها نحو كيلومتر واحد، وتم العثور عليها على بعد 19 كيلومترا شمال غربي مكان الحادث.



وتدل الصور من الأقمار الصناعية على أن مساحة المنطقة المغطاة بالنفط بشكل مكثف تبلغ نحو 69 كيلومتراً مربعاً، في حين تبلغ مساحة منطقة تضم أقل كمية من التلوث نحو 40 كيلومتراً مربعاً.



كما أخذ موظفو الهيئة عينات من مياه البحر من 31 محطة، وتدل نتائج بحثها على أن جزءاً من العينات يضم كمية من التلوث النفطي التي تتجاوز المعدل الأقصى المسموح به لمعايير جودة مياه البحر.



وأضاف البيان، أن خبراء الهيئة، سيواصلون متابعة الوضع في مكان الكارثة.



من جهتها، أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية بأن السلطات الصينية تنوي إرسال الغواصين إلى مكان غرق ناقلة النفط المنكوبة لإزالة التسريبات على خطوط النفط للناقلة من أجل تقليل الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية.



يذكر، أن ناقلة النفط "سانتشي" التي تملكها شركة إيرانية، كانت قد اصطدمت بسفينة الشحن "CF CRYSTAL" من هونغ كونغ بالقرب من السواحل الشرقية للصين مساء 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، وفي 14 من الشهرغرقت الناقلة المنكوبة جراء وقوع انفجار قوي على متنها.