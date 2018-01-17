مباشر | مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس

الناقلة النفطية الإيرانية تلوث بحر الصين الشرقي

الناقلة النفطية الإيرانية تلوث بحر الصين الشرقي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة المحيطات الصينية، أن بقعتين للنفط تبلغ مساحتهما نحو 109 كيلومترات مربعة، تشكلتا بعد غرق ناقلة النفط الإيرانية في بحر الصين الشرقي.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة، أن موظفيها عثروا صباح أمس الثلاثاء على بعد كيلومترين من مكان الحادث على بقعة نفط واحدة يبلغ طولها تسعة كيلومترات، ويتراوح عرضها بين 50 و500 متر، أما البقعة الثانية فيبلغ طولها ستة كيلومترات وعرضها نحو كيلومتر واحد، وتم العثور عليها على بعد 19 كيلومترا شمال غربي مكان الحادث.

وتدل الصور من الأقمار الصناعية على أن مساحة المنطقة المغطاة بالنفط بشكل مكثف تبلغ نحو 69 كيلومتراً مربعاً، في حين تبلغ مساحة منطقة تضم أقل كمية من التلوث نحو 40 كيلومتراً مربعاً.

كما أخذ موظفو الهيئة عينات من مياه البحر من 31 محطة، وتدل نتائج بحثها على أن جزءاً من العينات يضم كمية من التلوث النفطي التي تتجاوز المعدل الأقصى المسموح به لمعايير جودة مياه البحر.

وأضاف البيان، أن خبراء الهيئة، سيواصلون متابعة الوضع في مكان الكارثة.

من جهتها، أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية بأن السلطات الصينية تنوي إرسال الغواصين إلى مكان غرق ناقلة النفط المنكوبة لإزالة التسريبات على خطوط النفط للناقلة من أجل تقليل الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية.

يذكر، أن ناقلة النفط "سانتشي" التي تملكها شركة إيرانية، كانت قد اصطدمت بسفينة الشحن "CF CRYSTAL" من هونغ كونغ بالقرب من السواحل الشرقية للصين مساء 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، وفي 14 من الشهرغرقت الناقلة المنكوبة جراء وقوع انفجار قوي على متنها.

أخبار ذات صلة

حاخام إسرائيلي يدعو لعدم الخدمة بالجيش بسبب الاختلاط

حاخام إسرائيلي يدعو لعدم الخدمة بالجيش بسبب الاختلاط

مسؤول عسكري: الجبهة الداخلية في إسرائيل ليست مُنظمة

مسؤول عسكري: الجبهة الداخلية في إسرائيل ليست مُنظمة

تنظيمات يهودية أمريكية تطالب نتنياهو بوقف طرد طالبي اللجوء

تنظيمات يهودية أمريكية تطالب نتنياهو بوقف طرد طالبي اللجوء

مسؤول إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب

مسؤول إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب

طبيب البيت الأبيض: عقل ترامب يكفي لممارسة مهامه الرئاسية

طبيب البيت الأبيض: عقل ترامب يكفي لممارسة مهامه الرئاسية

تيلرسون: الإجراءات العسكرية ضد كوريا الشمالية غير مطلوبة الآن

تيلرسون: الإجراءات العسكرية ضد كوريا الشمالية غير مطلوبة الآن

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الخضري يطالب بمضاعفة الدعم العربي والإسلامي والدولي للأونروا

الخضري يطالب بمضاعفة الدعم العربي والإسلامي والدولي للأونروا

مزهر: المصالحة والوحدة المدخل لمواجهة مشاريع التصفية

مزهر: المصالحة والوحدة المدخل لمواجهة مشاريع التصفية

إصابة سبعة مواطنين في حادث سير جنوب نابلس

إصابة سبعة مواطنين في حادث سير جنوب نابلس

الإعلام: خطوات واشنطن تجاه دور (أونروا) ابتزاز سياسي مرفوض

الإعلام: خطوات واشنطن تجاه دور (أونروا) ابتزاز سياسي مرفوض

عربي

فيديو.. الأمن السعودي: مقتل مطلوب بجرائم &#34;إرهابية&#34; خلال عملية امنية

فيديو.. الأمن السعودي: مقتل مطلوب بجرائم "إرهابية" خلال عملية امنية

الآثار المصرية تنفي منح إدارة أهرامات الجيزة لشركة إماراتية

الآثار المصرية تنفي منح إدارة أهرامات الجيزة لشركة إماراتية

الخارجية الايرانية: التدخل الامريكي في سوريا &#34;سافرا&#34; سيؤدي لتعقيد الازمة

الخارجية الايرانية: التدخل الامريكي في سوريا "سافرا" سيؤدي لتعقيد الازمة

تقدم جديد للقوات الشرعية في معقل جماعات الحوثي بصعدة

تقدم جديد للقوات الشرعية في معقل جماعات الحوثي بصعدة

منوعات

فيديو نادر لكاظم الساهر وهو يجوّد القرآن بصوته

فيديو نادر لكاظم الساهر وهو يجوّد القرآن بصوته

اسم &#34;ريهانا&#34; الحقيقي سيُفاجئكم

اسم "ريهانا" الحقيقي سيُفاجئكم

الحبيبة السابقة للنجم التركي&#34;أوزجان دنيز&#34; تفجر مفاجأة: &#34;ليس رجلاً&#34;

الحبيبة السابقة للنجم التركي"أوزجان دنيز" تفجر مفاجأة: "ليس رجلاً"

4 فنانات فاشلات في الفن .. وجمالهن أنقذهن

4 فنانات فاشلات في الفن .. وجمالهن أنقذهن