طبيب البيت الأبيض: عقل ترامب يكفي لممارسة مهامه الرئاسية

رام الله - دنيا الوطن

أكد طبيب البيت الأبيض، روني جاكسون، أن وزن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زائد عن الحد اللازم، وأنه طلب بنفسه إخضاعه لفحص إضافي للتأكد من سلامته النفسية ورجاحة قواه العقلية.



وأصدر طبيب البيت الأبيض بيانًا، ذكر فيه تفاصيل دقيقة حول الحالة الصحية للرئيس ترامب، جاء فيه أن وزنه يبلغ 108 كيلوغرامات، لذلك يحتاج لفقدان ما يتراوح ما بين 4-6 كيلوغرامات ليتناسب طوله مع وزنه، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).



وسرد جاكسون أن ترامب أصر على خوض فحوص إدراكية تحدد مستوى كفاءة عقله، وما يؤديه من وظائف معرفية مختلفة، حسبما ذكرت شبكة "CNN" التلفزيونية.



وعرضت "CNN" صورة لاختبار القدرات العقلية لترامب، وتقرر أن يخوض الرئيس الأمريكي الذي يشكك خصومه في مداركه العقلية، اختباراً يسمى MoCA أو تقييم مونتريال الإدراكي، والذي يستخدمه الأطباء لتشخيص حالات الخلل المعرفي الخفيف.



ويعتقد الطبيب جاكسون، أنه لا توجد لدى ترامب أي مشاكل متعلقة بتلك المسألة، وأن الوظائف الإدراكية تعمل لديه بشكل جيد وانتباهه حاد، ومناسب للقيام بواجباته الرئاسية.



واعتبر الطبيب جاكسون أن نتيجة اختبار قياس مستوى الإدراك الذي أجري للرئيس دونالد ترامب جاءت طبيعية، وأن الأخير في حالة صحية ممتازة، لكنه أشار إلى إمكانية استفادته من نظام غذائي قليل الدهون وممارسة المزيد من التمرينات، وهو قادر على استكمال فترة رئاسته دون التعرض لمشاكل صحية.



وقال طبيب البيت الأبيض: باختصار، صحة الرئيس العامة ممتازة، إنه ما يزال ينعم بالصحة القلبية طويلة الأجل، ولديه مقومات صحية طبيعية نتيجة ابتعاده طوال حياته عن الكحول والتدخين.



وكشف بيان طبيب البيت الأبيض عن بعض الأسرار التي أعلنت لأول مرة حول صحة ترامب، مثل أنه يتناول عقار "كريستور" لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنه يواظب على استخدام علاج للحفاظ على صحة ومظهر شعره وهو عقار "بروبيشيا" لمنع تساقط الشعر.



وحول القدرات الإدراكية، أفاد الطبيب بأنه لا توجد لدى ترامب أي مشاكل متعلقة بتلك المسألة، وأن الوظائف الإدراكية تعمل لديه بشكل جيد وانتباهه حاد ومناسب للقيام بواجباته الرئاسية.



وكشف الطبيب عن أن ترامب كان تحت تأثير أحد الأدوية عندما تلعثم أثناء حديثه في أحد اللقاءات، مضيفًا أن صحة قلبه ممتازة، كما أن فترة نومه ليلاً تتراوح ما بين 4-5 ساعات فقط.