أنباء عن إقالة رئيس المخابرات المصرية

رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (الجريدة) الكويتي، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدأ مؤخرًاعملية تغييرات واسعة في جهاز (المخابرات العامة) شملت رئيس الجهاز اللواء خالد فوزي.



وأكد الموقع، أن الذي تولى الجهاز بدلاً من اللواء فوزي، اللواء إبراهيم عبد السلام مؤقتًا، إلى حين اختيار رئيس جديد بشكل رسمي يصدر بتعيينه قرار جمهوري.



وقال الموقع الكويتي: إن التغييرات تأتي ضمن عملية لإعادة ترتيب المؤسسات السيادية في المرحلة الحالية، فيما من المتوقع الإعلان رسمياً خلال ساعات عن التغييرات التي شملت أيضاً عدداً من قيادات جهاز الاستخبارات.



يشار إلى أن تغييرًا مشابهًا حدث قبل أسابيع، وتضمن تغيير رئيس الأركان المصري.