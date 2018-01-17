توغل لآليات الاحتلال وسط إطلاق نار وتجريف شرقي القرارة

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين الزراعية شرقي بلدة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة وسط إطلاق نار وتجريف.





وأكدت مصادر محلية، بأن عدداً من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي انطلقت من المواقع العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرقي خانيونس، توغلت لمسافة تزيد عن 100 متر في أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة القرارة.





وأوضحت، أن عملية التوغل تزامنت مع تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة، وقامت الجرافات بأعمال تجريف في أراضي المواطنين الحدودية، ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار كثيف.





يشار إلى أن آليات الاحتلال، تتعمد التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

رام الله - دنيا الوطن