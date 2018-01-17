تيلرسون: الإجراءات العسكرية ضد كوريا الشمالية غير مطلوبة الآن

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الأربعاء، إن استخدام القوة العسكرية لتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية ليست مطلوبة، لأن السفن التي تخالف نظام العقوبات كقاعدة عامة، يمكن احتجازها دون عمليات إجبارية.



وأوضح تيلرسون، بعد اجتماع وزاري حول كوريا الشمالية فى فانكوفر، أن معظم السفن التي انتهكت نظام العقوبات احتجزت فى موانئ الدول التي تتقيد بنظام العقوبات، فلذلك لا يوجد في الوقت الحالي ضرورة لاستخدام القوة العسكرية لتنفيذ العقوبات، وفق ما أورد موقع (سبوتنك).



وأضاف: "الوحدة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين فيما يخص القضية النووية لكوريا الشمالية، تبقى دون تغيير بالرغم من جهود بيونغ يانغ، محذراً في الوقت ذاته من أنه في حال لم تختر كوريا الشمالية طريق المفاوضات، فإنها ستثير "خيارات أخرى" للولايات المتحدة.



في السياق ذاته قال تيلرسون، إن الولايات المتحدة ترفض خطة "التجميد المزدوج" حول كوريا الشمالية، وحث تيلرسون روسيا والصين على التنفيذ الكامل لقوانين الأمم المتحدة في كوريا الشمالية، وقال إنه يجب على الجميع العمل معا لتحسين عمليات التدخل البحري ضد كوريا الشمالية.



وأضاف، أن الموضوع الرئيسي للمفاوضات بين كوريا الشمالية وواشنطن، في حال بدأت، ستكون مسألة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية".