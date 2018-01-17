زملط: تمويل (أونروا) مسؤولية العالم تجاه اللاجئين الفلسطينيين

زملط: تمويل (أونروا) مسؤولية العالم تجاه اللاجئين الفلسطينيين
رئيس مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، حسام زملط
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، حسام زملط، اليوم الأربعاء، إن تجميد مستحقات (أونروا) والتهديدات بقطع التمويل الأمريكي عنها مستهجن، ويشكل خطيئة أخرى، مضيفاً أن الإدارة الأميركية تقوم بحالة ابتزاز وخطف للقانون وللنظام الدولي المسؤول عن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين كحدّ أدنى، لحين حصولهم على حقوقهم المشروعة بالعودة لديارهم والتعويض.

جاءت أقوال زملط، خلال لقاء مع رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان البارزة في الولايات المتحدة، ومن ضمنهم مديرة مكتب (أونروا) في واشنطن، إليزابيث كامبل.

وأوضح السفير زملط، أن الابتزاز المالي، تم استخدامه على مدار تاريخ القضية الفلسطينية، وفشل في كل مراحله في التأثير على إرادة الشعب الفلسطيني وقيادته، وأيضاً سيفشل في ابتزاز العالم كما حصل إبان تصويت الجمعية العمومية الأخير.

وكد أن لمثل هذا القرار عواقب كارثية على ملايين اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً الأطفال والفقراء منهم، وسيؤثر سلباً على أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وناشد زملط الحضور وخصوصاً منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتصدّي لمحاولة ومساعي تصفية القضية الفلسطينية من جهة، واختطاف النظام والقانون الدولي من جهة أخرى، مؤكداً على أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين حق فردي وجماعي مصان بالقانون الدولي، ولن يؤثر عليه قطع التمويل، مضيفاً أن المساعي المستمرة للنيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، تشكل حافزاً لمضاعفة الجهود في الولايات المتحدة خصوصاً مع منظمات المجتمع المدني والرأي العام.

وأوصى المشاركون باستمرار التواصل مع المجتمع الأميركي وشرائحه كافة، عبر التواصل مع مؤسساته بشكل مباشر في الجامعات والكنائس وكل المنتديات الأخرى، أو عبر الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي والعمل مع الجالية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة، ونقل الرسالة الفلسطينية من الوطن لهم، كي يكونوا هم بدورهم أيضاً أداة فاعلة في التعريف بحقوق شعبنا الفلسطيني، لتكون القضية الفلسطينية حاضرة ومحط الأنظار.

أخبار ذات صلة

ثلاثة وفود طبية ألمانية متخصصة بجراحة الوجه والفكين تصل غزة

ثلاثة وفود طبية ألمانية متخصصة بجراحة الوجه والفكين تصل غزة

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل فتيين من مخيم العروب

الاحتلال يعتقل فتيين من مخيم العروب

توغل لآليات الاحتلال وسط إطلاق نار وتجريف شرقي القرارة

توغل لآليات الاحتلال وسط إطلاق نار وتجريف شرقي القرارة

إصابات بالمطاط والاختناق خلال مواجهات بعد اقتحام مستوطنين بلدة عزون

إصابات بالمطاط والاختناق خلال مواجهات بعد اقتحام مستوطنين بلدة عزون

الاحتلال يعتقل فتى وشقيقين من بيت لحم

الاحتلال يعتقل فتى وشقيقين من بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

ثلاثة وفود طبية ألمانية متخصصة بجراحة الوجه والفكين تصل غزة

ثلاثة وفود طبية ألمانية متخصصة بجراحة الوجه والفكين تصل غزة

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل فتيين من مخيم العروب

الاحتلال يعتقل فتيين من مخيم العروب

توغل لآليات الاحتلال وسط إطلاق نار وتجريف شرقي القرارة

توغل لآليات الاحتلال وسط إطلاق نار وتجريف شرقي القرارة

عربي

فيديو.. الأمن السعودي: مقتل مطلوب بجرائم &#34;إرهابية&#34; خلال عملية امنية

فيديو.. الأمن السعودي: مقتل مطلوب بجرائم "إرهابية" خلال عملية امنية

الآثار المصرية تنفي منح إدارة أهرامات الجيزة لشركة إماراتية

الآثار المصرية تنفي منح إدارة أهرامات الجيزة لشركة إماراتية

الخارجية الايرانية: التدخل الامريكي في سوريا &#34;سافرا&#34; سيؤدي لتعقيد الازمة

الخارجية الايرانية: التدخل الامريكي في سوريا "سافرا" سيؤدي لتعقيد الازمة

تقدم جديد للقوات الشرعية في معقل جماعات الحوثي بصعدة

تقدم جديد للقوات الشرعية في معقل جماعات الحوثي بصعدة

منوعات

صورة نادرة لتيم حسن قبل اكتمال وسامته تثير الجدل

صورة نادرة لتيم حسن قبل اكتمال وسامته تثير الجدل

عائلة كيم كارداشيان تستقبل فرد جديد من أم بديلة

عائلة كيم كارداشيان تستقبل فرد جديد من أم بديلة

حلا الترك تأسر قلوب جمهورها بالعبائة والبرقع البحريني

حلا الترك تأسر قلوب جمهورها بالعبائة والبرقع البحريني

جدل حول هوية الشخص الذي يحتضن مايا دياب بحميمية

جدل حول هوية الشخص الذي يحتضن مايا دياب بحميمية