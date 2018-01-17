قصف إسرائيلي بعدة غارات جوية على مطار المزة في دمشق

فيديو أرشيفي: قصف اسرائيلي سابق للمطار

رام الله - دنيا الوطنقصف سلاح الجو الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بعدة غارات جوية، مستودعات يعتقد أن فيها أسلحة في مطار (المزة) العسكري قرب دمشق، بحسب ما أكدته مصادر في سوريا.وتفيد المعلومات الأولية، بأن المستودعات المستهدفة تحتوي على أسلحة تعود لحزب الله اللبناني في المطار، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).وأكدت مصادر في المعارضة السورية، أن إسرائيل قصفت مطار (المزة) العسكري في دمشق، ووفقاً للتقارير، أصيبت مخازن الأسلحة المذكورة التابعة لحزب الله بأضرار بالغة.يشار إلى أن الأسبوع الماضي، أعلن الجيش السوري، أن إسرائيل قصفت بطائرات مقاتلة وصواريخ أرض- أرض مواقع في سوريا.وقد اجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية الأسبوع الماضي في اجتماع لمناقشة الوضع على الحدود اللبنانية السورية.وأعرب مسؤولون كبار في إسرائيل، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن ليبرمان، عن قلقهم إزاء التطورات على الجبهة الشمالية على ضوء تأثير الوجود الإيراني المتزايد في المنطقة.