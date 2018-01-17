إصابات بالمطاط والاختناق خلال مواجهات بعد اقتحام مستوطنين بلدة عزون

إصابات بالمطاط والاختناق خلال مواجهات بعد اقتحام مستوطنين بلدة عزون
رام الله - دنيا الوطن
 أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب محاولة مستوطنين اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأكدت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، حاولوا اقتحام بلدة عزون، بحماية قوات الاحتلال، ولكن أهالي البلدة، تصدوا لهم، وأجبروهم على التراجع، الأمر الذي أدى إلى إطلاق تلك القوات الأعيرة المطاطية، و قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم، وأصيب على إثرها عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي، تركزت في الرأس، والبطن، والقدم، والعشرات بحالات اختناق، تم معالجة بعضهم ميدانياً، والبعض الآخر تم نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج. 

وأضاف المصدر، أن تلك القوات، تعمدت قطع التيار الكهربائي بالتزامن مع محاولة الاقتحام، بيد أن تكبيرات المساجد وتأهب المواطنين، حال دون ذلك.

أخبار ذات صلة

ثلاثة وفود طبية ألمانية متخصصة بجراحة الوجه والفكين تصل غزة

ثلاثة وفود طبية ألمانية متخصصة بجراحة الوجه والفكين تصل غزة

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل فتيين من مخيم العروب

الاحتلال يعتقل فتيين من مخيم العروب

توغل لآليات الاحتلال وسط إطلاق نار وتجريف شرقي القرارة

توغل لآليات الاحتلال وسط إطلاق نار وتجريف شرقي القرارة

زملط: تمويل (أونروا) مسؤولية العالم تجاه اللاجئين الفلسطينيين

زملط: تمويل (أونروا) مسؤولية العالم تجاه اللاجئين الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل فتى وشقيقين من بيت لحم

الاحتلال يعتقل فتى وشقيقين من بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

ثلاثة وفود طبية ألمانية متخصصة بجراحة الوجه والفكين تصل غزة

ثلاثة وفود طبية ألمانية متخصصة بجراحة الوجه والفكين تصل غزة

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل فتيين من مخيم العروب

الاحتلال يعتقل فتيين من مخيم العروب

توغل لآليات الاحتلال وسط إطلاق نار وتجريف شرقي القرارة

توغل لآليات الاحتلال وسط إطلاق نار وتجريف شرقي القرارة

عربي

فيديو.. الأمن السعودي: مقتل مطلوب بجرائم &#34;إرهابية&#34; خلال عملية امنية

فيديو.. الأمن السعودي: مقتل مطلوب بجرائم "إرهابية" خلال عملية امنية

الآثار المصرية تنفي منح إدارة أهرامات الجيزة لشركة إماراتية

الآثار المصرية تنفي منح إدارة أهرامات الجيزة لشركة إماراتية

الخارجية الايرانية: التدخل الامريكي في سوريا &#34;سافرا&#34; سيؤدي لتعقيد الازمة

الخارجية الايرانية: التدخل الامريكي في سوريا "سافرا" سيؤدي لتعقيد الازمة

تقدم جديد للقوات الشرعية في معقل جماعات الحوثي بصعدة

تقدم جديد للقوات الشرعية في معقل جماعات الحوثي بصعدة

منوعات

صورة نادرة لتيم حسن قبل اكتمال وسامته تثير الجدل

صورة نادرة لتيم حسن قبل اكتمال وسامته تثير الجدل

عائلة كيم كارداشيان تستقبل فرد جديد من أم بديلة

عائلة كيم كارداشيان تستقبل فرد جديد من أم بديلة

حلا الترك تأسر قلوب جمهورها بالعبائة والبرقع البحريني

حلا الترك تأسر قلوب جمهورها بالعبائة والبرقع البحريني

جدل حول هوية الشخص الذي يحتضن مايا دياب بحميمية

جدل حول هوية الشخص الذي يحتضن مايا دياب بحميمية