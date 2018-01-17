إصابات بالمطاط والاختناق خلال مواجهات بعد اقتحام مستوطنين بلدة عزون

رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب محاولة مستوطنين اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية.



وأكدت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، حاولوا اقتحام بلدة عزون، بحماية قوات الاحتلال، ولكن أهالي البلدة، تصدوا لهم، وأجبروهم على التراجع، الأمر الذي أدى إلى إطلاق تلك القوات الأعيرة المطاطية، و قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم، وأصيب على إثرها عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي، تركزت في الرأس، والبطن، والقدم، والعشرات بحالات اختناق، تم معالجة بعضهم ميدانياً، والبعض الآخر تم نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج.



وأضاف المصدر، أن تلك القوات، تعمدت قطع التيار الكهربائي بالتزامن مع محاولة الاقتحام، بيد أن تكبيرات المساجد وتأهب المواطنين، حال دون ذلك.