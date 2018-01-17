الأربعاء: انخفاض على درجات الحرارة وتتساقط الأمطار على مختلف المناطق

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المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 11-7 14-4 7-3 بيت لحم 11-7 14-4 7-3 رام الله والبيرة 10-6 13-3 6-2 طولكرم 16-11 18-8 12-6 نابلس 12-8 15-5 9-4 قلقيلية 16-11 18-8 12-6 جنين 16-10 18-7 11-3 سلفيت 11-7 14-4 7-3 طوباس 16-10 18-7 11-3 روابي 12-7 15-4 9-3 الخليل 10-6 13-2 5-1 غزه 17-12 19-9 13-7 أريحا 20-12 22-10 14-7 خانيونس 17-12 19-9 13-7 الأغوار الشمالية 18-11 20-8 12-5 رفح 18-11 20-8 14-6

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط باذن الله، زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الخميس 2018/01/18: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهياة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار في ساعات الصباح، وفي ساعات المساء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً وعاصفاً، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.الجمعة 2018/01/19: يكون الجو غائما وبارداً إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج، واعتباراً من ساعات المساء يبداً المنخفض الجوي بالانحسار.السبت2018/01/20: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام وبقاء الجو شديد البرودة إلى بارد، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يومي الخميس والجمعة من:1- شدة سرعة الرياح التي قد تصل في سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 90 كم/ساعة .2- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.3- تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.4- خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد والثلج وغزارة الأمطار.5- تشكل الصقيع والانجماد ليلة الجمعة وصباح السبت .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم