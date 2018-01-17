أمين عام المجلس النرويجي: نحث أمريكا لإعادة اموال (أونروا)

وأكد في بيان صحفي أن لهذه الخطوة عواقب مدمرة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين الضعفاء في الشرق الاوسط بما فيهم مئات الآلاف من الأطفال اللاجئين في الضفة الغربية وغزة ولبنان والأردن وسوريا الذين يعتمدون على الوكالة في تعليمهم، كما ستحرم آباءهم من شبكة أمان اجتماعي تساعدهم على البقاء.



وشدد البيان على أن هذه الخطوة ستقوض قدرة وكالة الأمم المتحدة على الاستجابة في حال حدوث تصعيد آخر في الصراع.





وتمنى أن تتعاون الإدارة الأمريكية والكونغرس في عكس قرار قطع المساعدات المأساوي والمُحفَّز سياسياً قبل أن تنتقل آثاره عبر الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه ندعو الدول المانحة الأخرى إلى الوقوف مع الأونروا واللاجئين الفلسطينيين وتغطية العجز الهائل الذي خلفته الإدارة الأميركية".









رام الله - دنيا الوطنحث أمين عام المجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند،الإدارة الأميركية على إعادة النظر في قرارها بحجب مبلغ 65 مليون دولار أمريكي عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، حيث يمثل هذا المبلغ أكثر من نصف الشريحة الأولية البالغة 125 مليون دولار والتي كانت ستقدم للأونروا في بداية العام كالمعتاد.