مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمود عباس

رام الله - دنيا الوطن

أنا المواطنة حنان عبد الله محمود الحوراني من مدينة غزة (55 عاماً)، أعاني من مرض تليف رئوي متقدم مع ارتفاع شديد في ضغط الدم في الشريان الرئوي( فشل رئوي مزمن ) ، وبحاجة لعملية زراعة رئتين .



وأنا أعيش على الأكسجين بشكل دائم عبر أنابيب الأكسجين، ولاحقاً قمت بتوفير جهاز خاص لتوليد الأكسجين والذي يعمل على الكهرباء بشكل متواصل، وبسبب الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء عن ما يزيد عن 18 ساعة يومياً، لم يعد الجهاز ذو جدوى ، وأصبحت أعتمد على أنابيب الأكسجين المعبأة من المستشفيات .



أتقدم إليكم أملاً بالله وثم بكم بأن تمدوا يد العون والمساعدة لتغطية تكاليف عملية زراعة الرئتين ..



للتواصل 0599833699