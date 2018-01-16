ضبط شرائح اتصالات اسرائيلية ممنوعة من التداول في الخليل

ضبط شرائح اتصالات اسرائيلية ممنوعة من التداول في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم في محافظة الخليل اكثر من 250 شريحة وكرت تعبئة اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول في الاسواق الفلسطينية .

وافاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناءً على معلومات استخباراتية خاصة بمديرية الخليل تفيد بوجود هذه الكمية في احد المحلات التجارية ببلدة يطا ، مما استدعى تحريك دورية للمكان المحدد وبعد التفتيش تم ضبط الكمية وهي. 135 شريحة و118 كرت تعبئة وشحن.

وبعد معاينة المضبوطات اقر مصادرتها والتحرز عليها لحين استكمال الاجرآءات القانونية اللازمة بحق صاحب البضاعة وتحويل القضية والمضبوطات لنيابة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القاتوني اللازم.


أخبار ذات صلة

ثلاثة وفود طبية ألمانية متخصصة بجراحة الوجه والفكين تصل غزة

ثلاثة وفود طبية ألمانية متخصصة بجراحة الوجه والفكين تصل غزة

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل فتيين من مخيم العروب

الاحتلال يعتقل فتيين من مخيم العروب

توغل لآليات الاحتلال وسط إطلاق نار وتجريف شرقي القرارة

توغل لآليات الاحتلال وسط إطلاق نار وتجريف شرقي القرارة

زملط: تمويل (أونروا) مسؤولية العالم تجاه اللاجئين الفلسطينيين

زملط: تمويل (أونروا) مسؤولية العالم تجاه اللاجئين الفلسطينيين

إصابات بالمطاط والاختناق خلال مواجهات بعد اقتحام مستوطنين بلدة عزون

إصابات بالمطاط والاختناق خلال مواجهات بعد اقتحام مستوطنين بلدة عزون

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

ثلاثة وفود طبية ألمانية متخصصة بجراحة الوجه والفكين تصل غزة

ثلاثة وفود طبية ألمانية متخصصة بجراحة الوجه والفكين تصل غزة

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل فتيين من مخيم العروب

الاحتلال يعتقل فتيين من مخيم العروب

توغل لآليات الاحتلال وسط إطلاق نار وتجريف شرقي القرارة

توغل لآليات الاحتلال وسط إطلاق نار وتجريف شرقي القرارة

عربي

فيديو.. الأمن السعودي: مقتل مطلوب بجرائم &#34;إرهابية&#34; خلال عملية امنية

فيديو.. الأمن السعودي: مقتل مطلوب بجرائم "إرهابية" خلال عملية امنية

الآثار المصرية تنفي منح إدارة أهرامات الجيزة لشركة إماراتية

الآثار المصرية تنفي منح إدارة أهرامات الجيزة لشركة إماراتية

الخارجية الايرانية: التدخل الامريكي في سوريا &#34;سافرا&#34; سيؤدي لتعقيد الازمة

الخارجية الايرانية: التدخل الامريكي في سوريا "سافرا" سيؤدي لتعقيد الازمة

تقدم جديد للقوات الشرعية في معقل جماعات الحوثي بصعدة

تقدم جديد للقوات الشرعية في معقل جماعات الحوثي بصعدة

منوعات

صورة نادرة لتيم حسن قبل اكتمال وسامته تثير الجدل

صورة نادرة لتيم حسن قبل اكتمال وسامته تثير الجدل

عائلة كيم كارداشيان تستقبل فرد جديد من أم بديلة

عائلة كيم كارداشيان تستقبل فرد جديد من أم بديلة

حلا الترك تأسر قلوب جمهورها بالعبائة والبرقع البحريني

حلا الترك تأسر قلوب جمهورها بالعبائة والبرقع البحريني

جدل حول هوية الشخص الذي يحتضن مايا دياب بحميمية

جدل حول هوية الشخص الذي يحتضن مايا دياب بحميمية