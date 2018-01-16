البرغوثي يستنكر القرار الامريكي بخفض الدعم لوكالة (أونروا)

رام الله - دنيا الوطن

استنكر الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، القرار الامريكي بخفض الدعم الذي تقدمه امريكا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين" الاونوروا" بنسة 50%.



وقال البرغوثي: "إن هذا القرار له مغزى سياسي خطير لانه يتماهى ويتماثل مع الضغوط الاسرائيلية التي تهدف الى تصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها".



واضاف البرغوثي: "إن هذا القرار الامريكي الجديد يضيف مزيدا من التاكيد على الانحياز المطلق لادارة ترامب للحكومة الاسرائيلية وعجز هذه الادارة الامريكية بأن تقوم بأي دور ايجابي في تحقيق السلام في المنطقة".



واوضح البرغوثي، ان هذا القرار بالاضافة الى مغزاه السياسي الخطير يهدد الاوضاع الانسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من منازلهم ووطنهم بقوة السلاح وعملية التطهير العرقي التي مارستها اسرائيل ضدهم عام 1948.



وأشار البرغوثي إلى ان من واجب المجتمع الدولي والامم المتحدة ان تجد الوسائل لتعويض وكالة الغوث عن النقص في الموارد المالية الناجم عن القرار الامريكي المجحف.



وقال البرغوثي: "يجب ان يعلم الجميع ان كل هذه الاجراءات لن تكسر بل تعزز تصميم اللاجئين الفلسطينيين على تحقيق حق العودة الى ديارهم الذي أقرته القوانين والشرائع الدولية".