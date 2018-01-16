التغيير والاصلاح: بيان الحكومة عودة للغة المناكفات والتحريض على غزة

التغيير والاصلاح: بيان الحكومة عودة للغة المناكفات والتحريض على غزة
رام الله - دنيا الوطن
استهجنت كتلة التغيير والاصلاح بيان حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله الصادر اليوم، معتبرة إياه أنه حمل مغالطات كثيرة، حيث كان هجوميا على قطاع غزة كمحاولة للتغطية على حالة عجز الحكومة وفشلها في القيام بدورها وتهربها من تحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا في قطاع غزة، على حد تعبيرها.

واعتبرت الكتلة أن هذا البيان، يؤكد على أن حكومة التوافق "انقسامية"، لا تمارس دورا وطنياً في استعادة الوحدة وصناعة المصالحة، في تأكيد على أن شعبنا الفلسطيني يستحق حكومة أفضل، بخاصة وأنها تمارس اجراءات عقابية ضد شعبها بقطاع غزة وتحاول شرعنة سياساتها غير الوطنية، على حد وصفها.

وقالت الكتلة: "إن حكومة تتعامل بالعقلية الحزبية وتصر علي معاقبة شعبها بغزة ، وخلق الأزمات في وجهه هي حكومة لا تستحق البقاء وعليها الرحيل".

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