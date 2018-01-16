شكري: القدس وحماية المقدسات الدينية ستبقى على رأس أولويات مصر

شكري: القدس وحماية المقدسات الدينية ستبقى على رأس أولويات مصر
سامح شكري وزير الخارجية المصري
رام الله - دنيا الوطن
أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري أن القدس وحماية المقدسات الدينية، كانت وستظل على رأس أولويات سياسة مصر الخارجية، انطلاقا من مسؤولياتها التاريخية وثوابتها الوطنية والقومية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع شكري مع يوسف العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، لبحث الأزمات في العالم الإسلامي، والقضية الفلسطينية، وأهمية انعقاد مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس.

وأكد  شكري أهمية ودلالة مشاركة أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في مثل هذا المؤتمر المحوري، والذي يتناول مسألة تمثل القضية المركزية التي قامت على أساسها المنظمة منذ عقود، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقال شكري: "إن مصر تتطلع إلى المساهمة دوما في تعزيز الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعوب الإسلامية، في إطار من المؤسسية واحترام الميثاق والمبادئ التي قامت عليها المنظمة".

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