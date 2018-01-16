وزير اسرائيلي: يجب توجيه ضربة قوية لقادة حماس والفصائل بغزة

رام الله - دنيا الوطن

شدد أوري أرئيل وزير الزراعة الإسرائيلي على ضرورة توجيه ضربة قوية لقادة حركة حماس والفصائل في قطاع غزة، وفي نفس الوقت تقديم المساعدة للسكان.



ودعا أرئيل، إسرائيل، لتزويد قطاع غزة بالمياه والكهرباء والمعدات الطبية؛ "لتسهيل حياة السكان"، مدعيًا أن تصرفها في هذه المسألة نابع من القيم الإنسانية واليهودية"، بحسب ما جاء على موقع الإذاعة الإسرائيلية العامة عبر موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء.



وقال الوزير الاسرائيلي زاعما: "على إسرائيل التأثير على قطاع غزة، على الرغم من أنها غير مسؤولة عما يجري فيه".