فيديو.. الأمن السعودي: مقتل مطلوب بجرائم "إرهابية" خلال عملية امنية

فيديو: مقتل القلاف

السيارة التي كان يقودها القلاف

رام الله - دنيا الوطنلقي عبد الله ميرزا القلاف المطلوب في عدد من الجرائم "الارهابية" مصرعه مساء اليوم الثلاثاء، خلال عملية أمنية نفذتها عناصر الامن السعودية ببلدة العوامية في محافظة القطيف.وأوضح مصدر مسؤول برئاسة أمن الدولة، أنه نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للعناصر المسلحة ببلدة العوامية، رصدت الجهات الأمنية مساء الاثنين، عبد الله بن ميرزا علي القلاف المطلوب لتورطه بعدد من الجرائم، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقال المصدر: "تم العثور على القلاف بالقرب من مزرعة تقع بين بلدتي العوامية والقديح، ‏خلال قيادته لسيارة تحمل لوحات غير صحيحة".ولدى محاولات قوات الأمن إيقافه، رفض القلاف الاستجابة وبادر بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن، مما اقتضى‏ التعامل معه وفقا لمتطلبات الموقف لتحييد خطره، مما أسفر عن مقتله.وقد عثرت قوات الأمن داخل السيارة على أسلحة وبدلة عسكرية وأقنعة وجه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.وأكد المصدر أنه لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن بأي إصابات خلال العملية.وأكدت رئاسة أمن الدولة أنها "مستمرة في متابعة هذه العناصر وكل من تسول له نفسه الإخلال بالنواحي الأمنية بمثل تلك الأنشطة المسلحة".