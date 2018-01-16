زيادة كبيرة في عدد البدو الملتحقين بالجيش الاسرائيلي

فيديو أرشيفي: البدو في الجيش الاسرائيلي يسيطرون على وحدات التعقب

رام الله - دنيا الوطنبعد سنوات من تراجع اعداد الشبان البدو العرب المنتسبين للجيش الإسرائيلي، حصلت زيادة بنسبة 40% في عددهم عام 2017، حيث انتسب 420 شابا بدويا عربيا مقارنه مع 300 شاب في عام 2016، كما اعلن الجيش الإسرائيلي عن هدفة مضاعفة عدد المنتسبين البدو في السنوات القريبة حتى يصل الى 600.وبحسب معطيات الجيش فان ثلثي المجندين يعيشون في شمال إسرائيل والباقي من النقب في جنوب البلاد، بالرغم من ان عدد البدو في النقب يشكل ثلثي اعداد البدو في إسرائيل، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).وقال مسؤول عسكري رفيع بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية: "ان هذه الزيادة جاءت بعد خطوات وإجراءات جديدة عمل الجيش الإسرائيلي على تنفيذها لدى انضمام المجندين الجدد اليه، شملت دورة استمرت ثلاثة اشهر تهدف الى تحسين لغتهم العبرية و"تعزيز انتماءهم" للدولة، ويحق لكل مشترك في الدورة بعد انهاءها الانسحاب من الجيش الإسرائيلي"، لافتا الى ان ثلاثة فقط انسحبوا وغيروا رأيهم.ويشير المسؤول في الجيش الإسرائيلي انه من خلال هذه الدورة تمكنوا من تمييز رغبات لدى العديد منهم باكتساب مهنة جديدة، لذلك تم تعيين ثلثهم كسائقي شاحنات بعد اجتيازهم لدورة خاصة وحصولهم على رخصة قيادة. على الرغم من ذلك فان الجيش معني بشدة بان يتأهل جزء منهم لان يصبحوا مقاتلين ، لذلك فان الجيش وضع إمكانية امام من يصبح مقاتلا بالالتحاق بدورة قبل انهائهم الخدمة بثلاثة اشهر تكسبهم مهارات جديدة لمهنة جديدة في المستقبل. كما ان وزير الامن الإسرائيلي افيغدور ليبرمان امر بإقامة لجنة تضم وزارات مختلفة لتعزيز موضوع التجنيد، اطلق عليه اسم "مهمة وطنية".وأشار التقرير الذي أوردته صحيفة معاريف الى مساهمة الجيش ودعمه جنودا مسرحين في الحصول على قسائم بناء، كما لفتت مصادر في الجيش بحسب التقرير الى قرار الوزارة بمرافقة ومتابعة الجنود البدو المسرحين لمدة اكثر من خمس سنوات ، أكثر مما هو متبع في العادة.