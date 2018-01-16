الآثار المصرية تنفي منح إدارة أهرامات الجيزة لشركة إماراتية

الآثار المصرية تنفي منح إدارة أهرامات الجيزة لشركة إماراتية
أهرامات الجيزة
رام الله - دنيا الوطن
نفى محمد إسماعيل المشرف العام على مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة في مصر، صحة أنباء أوردتها بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن إسناد إدارة المنطقة لشركة إماراتية لمدة عشرين عاما.

وقال إسماعيل: "اللغط الذي أُثير حول الموضوع جاء بعد أن تقدمت إحدى الشركات المتخصصة في مجال العروض الخاصة بالصوت والضوء بطلب للشركة القابضة للصوت والضوء لتطوير العرض الخاص بمنطقة أهرامات الجيزة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد أن الشركة القابضة للصوت والضوء كانت قد تقدمت بطلب إلى وزارة الآثار للحصول على موافقتها على تنظيم العرض المقدم من الشركة، لكن لم يتم البت في هذا الطلب حتى الآن.

وأكد إسماعيل أن وزارة الآثار لا علاقة لها بأية عقود ستبرم بين شركة الصوت والضوء والشركة الإماراتية لأن شركة الصوت والضوء تتبع لوزارة قطاع الأعمال.

وسبق أن أوردت مواقع إخبارية مصرية، نقلا عن سامح سعد، رئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية في مصر، خبرا مفاده أن شركة "بريزم إنترناشيونال" الإماراتية ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺤﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﻀﻮﺀ، ﺳﻮﻑ ﺗﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻫﺮﺍﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺮﻳﺒﺎ.

فيديو أرشيفي: الكشف عن سر كبير لأهرامات الجيزة

 

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