الخارجية الايرانية: التدخل الامريكي في سوريا "سافرا" سيؤدي لتعقيد الازمة

الخارجية الايرانية: التدخل الامريكي في سوريا "سافرا" سيؤدي لتعقيد الازمة
بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء، التدخل الامريكي في سوريا بأنها تدخلا "سافراً" والذي سيؤدي الى تعقيد الازمة، منتقدة الخطة التي وضعتها أمريكا لإنشاء قوة حدودية جديدة في البلاد.

وأوضح بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، على أن تشكيل هذه القوة الجديدة يعتبر نموذجا لتدخل واشنطن السافر في شؤون باقي دول العالم، مضيفا أن ذلك لن يؤدي إلى تعقيد الأزمة فحسب بل وإلى مزيد من غياب الأمن فيها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن إعلان واشنطن عن تشكيل هذه القوة يأتي في وقت تمكن فيه الجيش السوري وحلفاؤه من تحقيق انتصارات كبيرة في التصدي لتنظيم الدولة و"جبهة النصرة"، وذلك "يدعو للتأمل".

وأكد قاسمي أن إيران تعمل بالتعاون مع روسيا وتركيا على نزع فتيل الحرب في سوريا، وتمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة في هذا المجال، بما في ذلك إنشاء مناطق لخفض التصعيد، التزاما بما تمخض عن مفاوضات أستانا.

وأشار المتحدث إلى أن الوقت أزف وإن كان متأخرا للولايات المتحدة لتغيير "سياساتها التدخلية والمدمرة" في المنطقة، داعيا واشنطن إلى سحب قواتها من سوريا، وترك شعب هذه البلاد يقرر مصيره ومستقبله بنفسه.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن أعلن أول أمس عن خطته للتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة منه في إنشاء قوة حدودية تضم 30 ألف مقاتل في شمال سوريا، مما استدعى انتقادات من قبل حكومات سوريا وروسيا وتركيا.

فيديو أرشيفي: إيران تحذر من التدخل العسكري في سوريا

 

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