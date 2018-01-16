تقدم جديد للقوات الشرعية في معقل جماعات الحوثي بصعدة

فيديو أرشيفي: القوات الشرعية تعلن السيطرة على مقر اللواء 101 في جبهة البقع بصعدة

رام الله - دنيا الوطنحققت القوات الشرعية اليمنية اليوم الثلاثاء، تقدما جديدا في معاركها ضد جماعات الحوثي الإيرانية بمنطقة البٌقع شمالي محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعات الحوثية.وقالت مصادر عسكرية ميدانية: "إن القوات الحكومية سيطرت على مواقع جديدة وتخوض معارك ضد المتمردين في مناطق واقعة بعد سلسلة جبال العليب الاستراتيجية التي سيطرت عليها خلال اليومين الماضيين"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى وأسر خمسة متمردين، بالإضافة إلى الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات والمعدات الثقيلة.كما واصلت القوات الحكومية، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي التقدم الميداني بإتجاه منطقة كتاف.وكانت قوات الجيش الوطني تمكنت خلال الأيام الماضية من السيطرة التامة على عدد من الجبال والمرتفعات والتباب الإستراتيجية، والسيطرة الكاملة على سوق البقع وتأمين الخط الدولي الرابط بين محافظتي الجوف، وصعدة، والذي يربط اليمن بالسعودية.