الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخا باليستيا فوق جازان

فيديو أرشيفي: الدفاعات السعودية تعترض صاروخا بالستيا فوق نجران

رام الله - دنيا الوطناعترضت الدفاعات الجوية السعودية اليوم الثلاثاء، صاروخا أطلقته جماعات الحوثي باتجاه مدينة جازان جنوب غربي المملكة.ودأبت الجماعات الحوثي، منذ الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن على إطلاق صواريخ باليستية باتجاه المناطق المحررة والأراضي السعودية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).ومنذ حوالي أسبوع اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته جماعات الحوثي تجاه منطقة نجران الحدودية مع اليمن.وكانت الجماعات الحوثية قد حاولت في الخامس من الشهر الجاري إطلاق صاروخ باليستي على المنطقة ذاتها، إلا أن الدفاع الجوي السعودي تصدى له أيضا.وفي نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي، قتل عشرة مدنيين في صنعاء جراء صاروخ كانت جماعات الحوثي قد أطلقته من العاصمة في عملية فاشلة.