بسبب إسرائيل.. لبنان تحظر فلماً للمخرج الأمريكي "ستيفن سبيلبرغ"

بسبب إسرائيل.. لبنان تحظر فلماً للمخرج الأمريكي "ستيفن سبيلبرغ"
المخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرغ
رام الله - دنيا الوطن
قررت السلطات اللبنانية، الثلاثاء، حظر فيلم (ذا بوست) للمخرج الأمريكي المشهور ستيفن سبيلبرغ في دور السينما اللبنانية لعلاقته بإسرائيل.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس الاثنين عن رئيس مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام اللبناني العميد نبيل حنّون تأكيده أن الرقابة اللبنانية لم تسمح بعرض الفيلم على شاشات دور السينما، التزاما بالمقاطعة العربية لإسرائيل، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وأكد أن كلمة الفصل في الموضوع يعود إلى الداخلية اللبنانية، لكنه من غير المرجح أنها ستلغي الحظر.

وكان من المتوقع أن تنطلق عروض الفيلم من بطولة ميريل ستريب وتوم هانكس في دور السينما اللبنانية اعتبارا من الخميس المقبل، وهو يروي قصة نشر صحيفة "واشنطن بوست" تقارير مسربة عن البنتاغون بخصوص حرب فيتنام، رغم معارضة الحكومة الأمريكية.

وأُدرج سبيلبرغ، وهو يهودي الديانة، على القائمة السوداء لجامعة الدول العربية بعدما تبرعت مؤسسته بمليون دولار لأغراض الإغاثة في إسرائيل عقب حربها مع "حزب الله" اللبناني عام 2006، لكن أفلامه اللاحقة عرضت في لبنان دون أي قيود، شريطة رفع اسم المخرج من الملصقات الترويجية لأفلامه.

وسبق لوكالة "فرانس برس" وأفادت نقلاً عن مصدر في جهاز الأمن العام اللبناني، بأن الفيلم لن يعرض في دور السينما ليرتفع بذلك عدد الأفلام الممنوعة من العرض أو المقتطع منها خلال سنة لأسباب مختلفة إلى سبعة.

كما أكد المصدر سحب ترخيص العرض من فيلم "ذا جنغل" للمخرج الأسترالي غريغ ماكلين وبطولة نجم سلسلة الأفلام عن هاري بوتر البريطاني دانيال رادكليف، بعد أسبوع من بدء عرضه.

وأوضح أن هذا القرار جاء تحسبا لوقوع أي مشاكل أو احتجاجات، علما بأنه يروي قصة رحالة إسرائيلي في غابات الأمازون.

فيديو: الفليم المحظور من قبل السلطات اللبنانية
 

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