وزيرة سلطة جودة البيئة تفتتح معرض البيئة المركزي بغزة

رام الله - دنيا الوطننظمت سلطة جودة البيئة اليوم الاثنين الموافق 15/1/2018 المعرض البيئي المركزي في قطاع غزة تحت رعاية محافظ غزة الأخ/ ابراهيم أبو النجا والمهندسة /عدالة الأتيرة رئيس سلطة جودة البيئة تحت عنوان " نحو تعزيز مفهوم الانتاج والاستهلاك المستدامين " .حيث شمل المعرض العديد من المبادرات والافكار الابداعية ومنتجات معاد تدويرها اضافة الى تقنيات الطاقة الشمسية وترشيد استهلاك المياه والعديد من الافكار التي تتماشى مع مفاهيم حماية البيئة والانتاج والاستهلاك المستدامين في قطاعات مختلفة كالزراعة والاسكان والطاقة والنقل والمواصلات والمياه والصناعة وادارة النفايات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات المختلفة ذات العلاقة.وأكدت المهندسة الأتيرةفي افتتاح المعرض بان ما فيه من أنماط انتاج واستهلاك مستدامة تمثل عنوان صمود وتحدي وثبات الانسان الفلسطيني الذي يواجه الحرب والدمار و التخريب الممنهج لبيئته ولكل مناحي حياته من قبل الاحتلال،وأكدت الأتيرةأن الاحتلال الاسرائيلي والتنمية لايلتقيان، ولايمكن ان تتحقق التنمية المستدامة الا بالسيادة على الارض وعلى الموارد الطبيعية, فلا توجدتنمية فاعلة في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي الذي يدمر كل مكونات و عناصر البيئة.كما ودعت الأتيرة العالم بان يدرج الاحتلال ضمن التحديات البيئية العالمية وهو الذي يشكل الخطر الحقيقي على الانسان والارض والموارد الطبيعية مثمنة قرار السيد الرئيس محمود عباس بالانضمام للمنظمات والهيئات والمواثيق والاتفاقيات الدولية, واكدت الأتيرة على التزام دولة فلسطين بتنفيذ اعمال وأهداف التنمية المستدامة والمتطلبات الدولية.واشارت الى ان الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين والتي أطلقها رئيس الوزراءد.رامي الحمد الله العام الماضي ترسم خارطة الطريق للسنوات المقبلة بالتوازي مع الخطط والاستراتيجيات القطاعية وغير القطاعية الاخرى لحماية بيئتنا وضمان استدامتها وادارة مواردنا الطبيعية بشكل فاعل ومستدام.وبدورها اكدت الدكتورة أمل صرصور في كلمتها نيابة عن عطوفة محافظ غزة الأخ ابراهيم ابو النجا على أهمية تنفيذ المشاريع التي تعزز مفاهيم التنمية المستدامة في كل محافظات الوطن فلسطين, مشيرة الى ان الاحتلال يستهدف مواردنا الطبيعية بشكل ممنهج مما يشكل عائقا أمام التنمية والتطوير.وثمنت الدكتورة صرصور دور سلطة جودة البيئة في الوطن وتدويلها للقضايا البيئية في المحافل الدولية. يشار الى ان المعرض الذي اقيم في محافظة غزة هذه الايام يأتي ضمن مشروع تم تنفيذه من خلال مشروع أوسع شمل معرضا في محافظة الخليل وآخر في محافظة جنين تنفيذا لمخرجات الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين ضمن برنامج سويتش ميد الممول من قبل الاتحاد الاوروبي برعاية برنامج الامم المتحدة للبيئة.والجدير ذكره هو أن المشروع يأتي تحت مظلة اتفاقية برشلونة الهادفة الى حماية البحر المتوسط من التلوث والتي تضم في عضويتها 22 عضوا، وفلسطين عضو بصفة مراقب في هذه الاتفاقية، حيث يهدف المشروع الى التحويل بالمنطقة نحو انماط مستدامة للإنتاج والاستهلاك كأداة للحفاظ على بيئة دول البحر الابيض المتوسط .