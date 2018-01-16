وزارة الزراعة: منع عودة الموظفين بغزة سيؤثر على الاستيراد والتصدير بالقطاع

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الزراعة في حكومة التوافق، إن عدم عودة موظفي الوزارة في قطاع غزة المُعينيين قبل 14/6/2007 إلى أماكن عملهم بالوزارة، سيؤدي إلى آثار سلبية مباشرة على إدخال وإخراج المنتجات الزراعية من وإلى القطاع.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه "نظراً لعدم تمكين موظفي وزارة الزراعة في المحافظات الجنوبية من القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية المناطة بهم من قبل نقابة الموظفين بغزة، ومنعهم من العودة الى أماكن عملهم وما تلا ذلك من تضامن لموظفي الوزارة مع زملائهم الذين منعوا من العودة إلى عملهم، فقد أثر ذلك بشكل سلبي وخطير على تقديم الخدمات الزراعية بشكل عام والتسويقية بشكل خاص.



وأضاف البيان: "تعتذر وزارة الزراعة من مزارعينا الأبطال الصامدين المرابطين في حقولهم ومزارعهم في قطاع غزة الحبيب، مما سيترتب على ذلك آثار سلبية مباشرة على ادخال واخراج المنتجات الزراعية من وإلى المحافظات الجنوبية لحين عودة موظفي الوزارة إلى أماكن عملهم بكرامة واحترام وتمكين الوزارة من القيام بواجباتها على أكمل وجه.