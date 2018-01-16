ترامب: يجب العمل على تأمين حدود بلادنا الجنوبية

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تأمين الحدود الجنوبية للمساعدة في حماية الولايات المتحدة.



وقال ترامب على تويتر، إنه "يجب تأمين حدودنا الجنوبية الخطيرة جدا، ويجب أن يكون لدينا جدار كبير للمساعدة في حماية بلادنا".



وأضاف الرئيس: "يجب أن يكون لدينا جدار كبير للمساعدة في حماية بلادنا والمساعدة في وقف التدفق الهائل للمخدرات التي تأتي إلى بلدنا".



​وكان الرئيس ترامب قد أشار أكثر من مرة إلى ضرورة بناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك من أجل الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات.