فيديو: عن طريق الخطأ.. قوقل يعرض طائرة أمريكية سرية

فيديو: عن طريق الخطأ.. قوقل يعرض طائرة أمريكية سرية
طائرة "إس آر-72"
رام الله - دنيا الوطن
وجد المدون الأمريكي تايلر غلوكنر، على صور الأقمار الصناعية لولاية فلوريدا هدفاً مماثلاً لطائرة سرية تطورها القوات الجوية الأمريكية.

واكتشف المدون الأمريكي أن صور الأقمار الصناعية لولاية فلوريدا عبر غوغل إيرث تظهر طائرة سرية مصممة لاحتياجات القوات الجوية.ووفقا لأقوال غلوكنر إن المطار الذي اكتشف فيه الهدف الغامض يعود إلى شركة "برات آند ويتني"، وهي إحدى الشركات الرائدة في تطوير محركات الطائرات، وفق وكالة سبوتنك للأنباء.

وتشبه الطائرة إلى حد ما طائرة "إس آر-72" التي طورتها شركة "لوكهيد مارتن".

ووفقاً لتقارير غير مؤكدة فإن طائرة "إس آر-72" تصنع على أساس طائرة التجسس "إس آر-71" واستخدمت من قبل الولايات المتحدة في الفترة ما بين 1966 إلى 1998.

فيديو: الطائرة الأمريكية السرية
 

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