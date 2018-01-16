قبل مثوله أمام المحكمة.. اغتيال زعيم سابق لصرب كوسوفو

قبل مثوله أمام المحكمة.. اغتيال زعيم سابق لصرب كوسوفو
أوليفر إيفانوفيتش
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدع عام في بريشتينا عاصمة كوسوفو، أن زعيماً لصرب كوسوفو، كان سيمثل للمحاكمة، لقي مصرعه بالرصاص خارج مكتب حزبه في مدينة ميتروفيتشا شمالي البلاد، الثلاثاء.

وكان الزعيم أوليفر إيفانوفيتش متهما في قضية مقتل ألبان عرقيين خلال الحرب التي دارت في الفترة بين عامي 1998 و1999، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

واحتجاجاً على مقتل إيفانوفيتش، قالت صربيا إنها ستنسحب من جولة محادثات تجري حاليا برعاية الاتحاد الأوروبي بين بلغراد وبريشتينا وتتناول تطبيع العلاقات بين الجانبين.

ودعا الرئيس الصربي ألكسندر فوشيتش لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن القومي.

وقال شقيار سيلا، وهو مدع عام في ميتروفيتشا، لرويترز: "بإمكاني تأكيد وفاة أوليفر إيفانوفيتش من جراء طلقات نارية. المحققون في موقع الحادث".

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