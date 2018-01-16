بتهمة التجسس.. الأمن الألماني يلاحق عشرة إيرانيين

رام الله - دنيا الوطن

أقدمت السلطات الألمانية، على تنفيذ عمليات بحث في جميع أنحاء البلاد، عن عشرة إيرانيين يشتبه في أنهم جواسيس، وذلك بعد تحقيقات مكثفة قامت بها وكالة الاستخبارات المحلية، وفق ما ذكر الادعاء الألماني.



وقال الناطق باسم الادعاء الألماني شتيفان بيل، أن المشتبه فيهم قد يكونوا تجسسوا على مؤسسات وأشخاص في ألمانيا بأوامر من وحدة استخبارات متصلة بإيران، وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية).



والشهر الماضي استدعت الحكومة الألمانية السفير الإيراني للاحتجاج في أعقاب إدانة باكستاني بتهمة التجسس لصالح إيران.



وأدين الجاسوس في برلين العام الماضي وصدر بحقه حكم بالسجن أكثر من أربع سنوات.