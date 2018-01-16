أولى الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو تُقلع منتصف الشهر المقبل

أولى الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو تُقلع منتصف الشهر المقبل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الطيران الروسي، مكسيم سوكولوف، إنه سيجري تبادل الوثائق مع مصر حول استئناف الرحلات الجوية.

وأوضح سوكولوف، أن أولى الرحلات بين موسكو والقاهرة، يجب أن تبدأ في منتصف شهر شباط/فبراير المقبل، وفق ما أورد (سبوتنك).

وأضاف سوكولوف: "يجري تبادل الوثائق، سواء من جانب أيروفلوت، أو شركة مصر للطيران، كما قلت سابقا، نحتاج لـ 1.5 شهرا لاستئناف الرحلات، بعد قرار الرئيس الروسي، وهذا القرار اتخذ في بداية شهر كانون ثاني/يناير".

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