شكوى دولية من الإمارات ضد قطر بسبب اعتراض طائرتين مدنيتين

شكوى دولية من الإمارات ضد قطر بسبب اعتراض طائرتين مدنيتين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دولة الامارات، الثلاثاء، أنها ستتقدم بشكوى أمام منظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو" بعد اقتراب مقاتلات قطرية من طائرتي ركاب اماراتيتين، بحسب ما أعلن مسؤول اماراتي رفيع المستوى.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الامارات سيف السويدي، لوكالة فرانس برس: "سنتقدم اليوم بشكوى امام منظمة الطيران المدني الدولي حول هذين الحادثين الخطيرين مع الادلة التي جمعناها"، وفق ما أوردت صحية القدس المحلية.

وأضاف: "سنطالب بتدخل المنظمة لمنع قطر من تكرار سلوكها هذا".

وكانت أبوظبي اتهمت الاثنين طائرات مقاتلة قطرية بـ"اعتراض" طائرة مدنية اماراتية كانت في طريقها الى المنامة، وطائرة مدنية ثانية خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي، في تصعيد جديد في الأزمة الخليجية.

وذكر السويدي أن المقاتلات القطرية اقتربت من الطائرتين الى مسافة شكلت خطراً على سلامة الرحلتين.

وسارعت الدوحة الى نفي الاتهام الاماراتي بـ"اعتراض" الطائرة المدنية الاولى، مؤكدة على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها لولوة الخاطر أن الاتهام "عارٍ عن الصحة".

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