للمشاركة في مؤتمر حول القدس.. الرئيس عباس يصل القاهرة

للمشاركة في مؤتمر حول القدس.. الرئيس عباس يصل القاهرة
الرئيس الفلسطيني - محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، إلى مصر، وذلك للمشاركة في أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس.

وكان باستقبال الرئيس عباس، على أرض الصالة الرئاسية في مطار القاهرة الدولي، وزير الصحة المصري أحمد عماد، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، وقنصل عام دولة فلسطين في الاسكندرية السفير حسام الدباس، إضافة الى كادر السفارة ومندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

ويرافق الرئيس: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس هيئة الشؤون المدينة الوزير حسين الشيخ، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والاسلامية محمود الهباش، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

يذكر أن أعمال المؤتمر الدولي تنطلق يوم غد الأربعاء، برعاية الرئيس المصري  عبد الفتاح السيسي، وبحضور ممثلين من 86 دولة.

ويأتي المؤتمر في إطار سلسلة القرارات التي اتخذها شيخ الازهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب، للرد على الاعلان الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

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