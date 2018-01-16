حماس: اتهامات الحكومة لـ "التضليل وتسميم أجواء المصالحة"

رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة حماس، إنها ترفض ما ورد في بيان حكومة التوافق الوطني، اليوم الثلاثاء، من مواقف ومصطلحات وصفتها بـ "التوتيرية".



وأوضحت الحركة، في بيان صحفي، أن ما ورد في البيان من مواقف ومصطلحات توتيرية مسئولة "تهدف إلى التضليل وتسميم الأجواء وقلب الحقائق والعودة بملف المصالحة إلى مربع الصفر، للتغطية على فشلها في القيام بمهامها وواجباتها تجاه أبناء قطاع غزة".



كما اعتبرت ذلك "تبريرًا لمزيد من العقوبات الانتقامية ضد أبناء القطاع"، مشيرةً إلى أن هذا يؤكد صوابية موقف حركة حماس من ضرورة رحيل هذه الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلبي طموحات شعبنا وتواجه متطلبات المرحلة.



وأضاف البيان، أن "المطلوب من الحكومة القيام بواجباتها وتحمل مسئولياتها كاملة تجاه أبناء شعبنا في الضفة وغزة على حد سواء، وإنهاء العقوبات المفروضة على القطاع، بدلاً من العبث بمشاعر أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل التحديات الجسام التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية".



ولفتت حركة حماس في بيانها إلى أنها قدّمت كل ما يلزم من استحقاقات ومتطلبات المصالحة وتعاطت بإيجابية عالية ومسئولية وطنية من أجل تحقيق هذا الهدف.



وتابع البيان: "حكومة الوفاق لن تفلح في استدراجنا إل مربع المناكفات والتراشق الإعلامي، ولاسيما أن قضيتنا الوطنية برمتها مهددة بالخطر من الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية".



يذكر ان القيادي في حركة حماس يحيى موسى، أكد في وقت سابق لـ "دنيا الوطن"، أن أموال الجباية الداخلية التي جمعها موظفي غزة صرفت لصالح رواتب الموظفين.