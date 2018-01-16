القواسمي: تنفيذ قرارات المجلس المركزي لن يكون بين ليلة وضحاها

القواسمي: تنفيذ قرارات المجلس المركزي لن يكون بين ليلة وضحاها
الناطق باسم فتح - أسامة القواسمي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، أن جميع قرارات المجلس المركزي التي صدرت أمس ملزمة، وأن حركته ستلتزم بتنفيذ تلك القرارات بشكل حرفي.

وأوضح القواسمي، وفق إذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن التنفيذ لن يكون في ليلة وضحاها؛ أي أنه سيأتي تباعاً، وبتشاور فلسطيني ودولي للوصول لمرحلة حماية الشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال.

وأضاف القواسمي، أن قرارات المجلس المركزي جاءت على قدر المسؤولية التي يتحملها المجلس ومنسجمة تماما مع طموح الشعب الفلسطيني وتحدياته على الأرض، سيما في المرحلة الحالية الذي يواجه فيها الشعب عدوان ثنائي من الاحتلال والإدارة الأمريكية.

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