السلطات السعودية تفرج عن أحد المحتجزين في قضية الأمراء

رام الله - دنيا الوطن

نقل موقع (روسيا اليوم) عن مصادر سعودية وصفها بالمطلعة، قولها، إن السلطات السعودية أفرجت اليوم الثلاثاء، عن رجل الأعمال السعودي البارز خالد بن عبد الله الملحم؛ وذلك بعد توقيفه لأكثر من شهرين في إطار حملة لمكافحة الفساد.



ووفق الموقع، لم توضح المصادر شروط إخلاء سبيل الملحم نائب رئيس البنك السعودي البريطاني، أو الاتهامات التي أسندت إليه بعد توقيفه.



وتشهد السعودية حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد أوقف في إطارها أكثر من 200 من المشبوهين بالفساد، بينهم عشرات الأمراء ورجال الأعمال والوزراء ومسؤولون كبار.



وانطلقت هذه الحملة غير المسبوقة بعد إصدار العاهل السعودي في نوفمبر الماضي أمراً ملكياً أعلن فيه عن اتخاذ إجراءات جديدة في المملكة للتصدي للفاسدين، وتشكيل لجنة خاصة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتولي هذه المهمة.