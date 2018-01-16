السعودية: الاستيطان الإسرائيلي تحدِ للمجتمع الدولي وعدوان على الفلسطينيين

السعودية: الاستيطان الإسرائيلي تحدِ للمجتمع الدولي وعدوان على الفلسطينيين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت المملكة العربية السعودية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الموافقة على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة، ونشر عطاءات لبناء أكثر من ستمائة وخمسين وحدة أخرى، في عدد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر مجلس وزراء السعودية في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، القرار تحدياً لإرادة المجتمع الدولي، وإمعاناً في العدوان السافر على حقوق الشعب الفلسطيني بهدف فرض واقع جديد للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

أخبار ذات صلة

مصدر أمريكي: سنمنح (أونروا) 60 مليون دولار بينما سنجمد 65 مليون من المساعدات

مصدر أمريكي: سنمنح (أونروا) 60 مليون دولار بينما سنجمد 65 مليون من المساعدات

الاحتلال يمهد للاستيطان في موقع (عش غراب) ببيت ساحور

الاحتلال يمهد للاستيطان في موقع (عش غراب) ببيت ساحور

عشراوي تعقد إجتماعات دبلوماسية منفصلة

عشراوي تعقد إجتماعات دبلوماسية منفصلة

وزيرة سلطة جودة البيئة تفتتح معرض البيئة المركزي بغزة

وزيرة سلطة جودة البيئة تفتتح معرض البيئة المركزي بغزة

الكشف عن الخطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

الكشف عن الخطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

المفتي: الخميس غرة شهر جمادى الأولى

المفتي: الخميس غرة شهر جمادى الأولى

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمهد للاستيطان في موقع (عش غراب) ببيت ساحور

الاحتلال يمهد للاستيطان في موقع (عش غراب) ببيت ساحور

عشراوي تعقد إجتماعات دبلوماسية منفصلة

عشراوي تعقد إجتماعات دبلوماسية منفصلة

وزيرة سلطة جودة البيئة تفتتح معرض البيئة المركزي بغزة

وزيرة سلطة جودة البيئة تفتتح معرض البيئة المركزي بغزة

المفتي: الخميس غرة شهر جمادى الأولى

المفتي: الخميس غرة شهر جمادى الأولى

عربي

الخارجية الايرانية: التدخل الامريكي في سوريا &#34;سافرا&#34; سيؤدي لتعقيد الازمة

الخارجية الايرانية: التدخل الامريكي في سوريا "سافرا" سيؤدي لتعقيد الازمة

تقدم جديد للقوات الشرعية في معقل جماعات الحوثي بصعدة

تقدم جديد للقوات الشرعية في معقل جماعات الحوثي بصعدة

الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخا باليستيا فوق جازان

الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخا باليستيا فوق جازان

منوعات

جدل حول هوية الشخص الذي يحتضن مايا دياب بحميمية

جدل حول هوية الشخص الذي يحتضن مايا دياب بحميمية

خطأ فادح في صورة زينة وخصرها &#34;النحيف&#34; يُعرضها للسخرية

خطأ فادح في صورة زينة وخصرها "النحيف" يُعرضها للسخرية

موقع إباحي يُحرج زين مالك وحبيبته الفلسطينية جيجي حديد

موقع إباحي يُحرج زين مالك وحبيبته الفلسطينية جيجي حديد

كاظم الساهر وآخرون يردون على إساءة ملاك للعراق

كاظم الساهر وآخرون يردون على إساءة ملاك للعراق