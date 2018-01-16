السعودية: الاستيطان الإسرائيلي تحدِ للمجتمع الدولي وعدوان على الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن

أدانت المملكة العربية السعودية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الموافقة على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة، ونشر عطاءات لبناء أكثر من ستمائة وخمسين وحدة أخرى، في عدد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



واعتبر مجلس وزراء السعودية في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، القرار تحدياً لإرادة المجتمع الدولي، وإمعاناً في العدوان السافر على حقوق الشعب الفلسطيني بهدف فرض واقع جديد للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.