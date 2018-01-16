مجدلاني وسفير بلغاريا يبحثان آخر التطورات السياسية

مجدلاني وسفير بلغاريا يبحثان آخر التطورات السياسية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
اطلع الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني ، اليوم الثلاثاء، سفير دولة بلغاريا المعتمد لدى دولة فلسطين الكسندر سافوف والذي تتوالى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي لهذه الدورة بلاده، على آخر التطورات السياسية ونتائج اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد د. مجدلاني على اهمية جلسة المركزي التي اتسمت بالوضوح وبقرارات ذات قدر عال من المسؤولية الوطنية ناقشت كافة القضايا المطروحة بكل جدية، لتشكل خارطة طريق ولترسم ملامح المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات وأن روح المسؤولية العالية حكمت كل القرارات التي أعلن عنها في البيان الختامي الذي صدر.

وأشار د. مجدلاني للديمقراطية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وهي الطريقة التي تحكم العلاقات وبذلك تم التصويت وأن الغالبية العظمى صوتت إلى صالح القرارات التي صدرت عن المجلس، موضحاً أن 72 عضوا صوتوا “مع”، و10 امتنعوا عن التصويت، و3 صوتوا بـ ” لا”.

وحول تكليف المجلس المركزي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعليق الاعتراف بإسرائيل، قال مجدلاني اللجنة التنفيذية هي حكومة دولة فلسطين وهي الجهة التنفيذية صاحبة الصلاحيات بمتابعة قرارات المجلس المركزي الفلسطيني ويقع عليها عبء تنفيذ القرارات الصادرة عنه.

ومن جانبه اكد سافوف على حرص بلغاريا على تطوير العلاقات مع دولة فلسطين، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

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